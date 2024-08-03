وزير الإسكان يوجه بالتأكيد على جاهزية جميع الأراضي المخصصة صناعياً للطرح للمستثمرين الصناعيين

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

ووجه الوزير بضرورة التأكيد على جاهزية جميع الأراضي المخصصة صناعياً، للطرح للمستثمرين الصناعيين، والتأكيد علي ضمان كفاءة جميع الخدمات والمرافق الصناعية، كما وجه بسرعة طرح الأراضى والوحدات السكنية الجاهزة، للمواطنين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المطلوبة، والتوسع فى توفيرها، وتعظيم الاستفادة من الأراضى بالمواقع المتميزة بالمدينة، وسرعة تحصيل جميع المستحقات والمتأخرات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة السادات شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى نسب الإشغال والسكن بالمدينة، وذلك نتيجة للمشروعات التنموية المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، كما شهدت المدينة أيضاً إقبالاً كبيراً على طلب الحصول على الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها.