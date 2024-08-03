وزير التموين ومحافظ مطروح يتفقدان مصنع تعبئة الغاز بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:29 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح منذ قليل مصنع تعبئة الغاز بالكيلو 16 ، بمحافظة مطروح لمتابعة مراحل الإنتاج بالمصنع وتبئة الأسطوانات ووصول سيارات التوزيع للمستودعات.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية الارتقاء بالجودة وتحقيق كافة اشتراطات الأمان مع الالتزام بالأوزان مع العمل على الارتقاء ومراجعة دائرة التعبئة وتطويرها خلال اقصر فترة ممكنة واستمع لشرح عن مصنع تعبئه الغاز الذى تم انشائه عام 2009 بطاقة إنتاجية يومياً 12 ألف اسطوانة غاز تقريبا، قابلة للزيادة ويغذي جميع مدن محافظة مطروح عدا مركزى العلمين والحمام يحصلان علي حصصهم من مصنع المكس بالإسكندرية.

واطمأن وزير التموين على وزن أسطوانة الغاز تتراوح من 30 إلى 30.5 كجم والتي تصل للمستهلك بسعر 110 جنية لافتا الى أنه جارى التوسع في توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمحافظة مطروح حيث بلغ عدد المشتركين 56 ألف و130 اشتراك غاز منزلي و140 تجارى اشتراك غاز طبيعي وذلك بمدينة مرسي مطروح كما تفقدا أحد المطاحن بالكيلو 16 وشاهد خطوط الانتاج بالمطحن الذى يعمل وفقا لبرنامج انتاجية يومي من القمح من 50 إلي 70 طن حسب الاستهلاك وتصل قدرته الإنتاجية 300 طن كما تفقد مخزن المطحن والذى يسع إلى تخزين كميات كافية لمدة أسبوع.