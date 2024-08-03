نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشور": منظومة التعليم العالي في مصر تتميز بتنوعها الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تتميز بتنوعها الكبير موضحًا أن المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة تتضمن: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt