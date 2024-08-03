وزير الزراعة من جمعيات البحيرة التعاونية: لا تهاون مع التعدي على الأراضي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:31 مساءً - استقبل الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مستهل زيارته اليوم إلى المحافظة، لتفقد عدد من الحقول الإرشادية والجمعيات الزراعية والمحطات بنطاق المحافظة.

ووجه نائب محافظ البحيرة الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل محافظة البحيرة والتي تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة البحيرة، مشيرا إلى جهود الدولة وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضيها الخصبة ذات الإنتاجية العالية.

تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز

وفى مستهل جولته، تفقد وزير الزراعة ونائب محافظ البحيرة أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار، المنزرع على مساحة 5 أفدنة، من الصنف سخا 108، والذي يمتاز بإنتاجيته العالية، وموفر للمياه، والمقاوم للتقلبات المناخية، حيث أكد وزير الزراعة أهمية تطبيق البحوث على أرض الواقع، وتوصيل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الإرشادي للمزارعين.

لقاء مفتوح مع عدد من مزارعي المحافظة

وعقد الوزير ونائب المحافظ وقيادات الوزارة، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي المحافظة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها.

وأكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، مشددًا على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع، مؤكدا تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول عدد 305 مركز إرشاد جديد بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد وزير الزراعة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.

كما قاما وزير الزراعة ونائب محافظ البحيرة بتفقد الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الغابة بمركز أبو حمص، حيث استمعا لمطالب واحتياجات عدد من المزارعين، وأكد وزير الزراعة حرص القيادة السياسية على توفير المناخ الملائم لتنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاحين باعتباره أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، مشددا على أهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعديات على الأراضي الزراعية.

وتم تفقد الجمعية التعاونية الزراعية ببركة غطاس إحدى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز أبو حمص، ويبلغ إجمالي زمام الجمعية 2600 فدان ويبلغ عدد الحائزين 1820 حائز، وبلغت نسبة توزيع الأسمدة بالجمعية 60 %.

وتابع وزير الزراعة يرافقه نائب محافظ البحيرة، عملية تسليم الأسمدة على المزارعين على أرض الواقع، وتم الإستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا عضرورة تلبية احتياجات الفلاحين أولا بأول.

كما قام وزير الزراعة ونائب المحافظ بتفقد أحد المخازن المعدة لتشوين الأسمدة، وتابعا انتظام وحسن سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، حيث تم التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر منها في أقل وقت ممكن.

وتفقد أحد الحقول الإرشادية والذي يعمل من خلال محطات الطاقة الشمسية (محطة سلطان) بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، والتي تم تشغيلها فى فبراير 2024، وهو أحد الحقول التي تعمل بأنظمة الري الحديثة، حيث تم إنشاء المحطة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال وحدة تطوير مشروعات الرى الحقلى.