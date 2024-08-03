وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية.. ويؤكد: الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء 6 اكتوبر بقدرة 1518,5 ميجاوات، بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لمتابعة سير العمل والتشغيل والصيانة وأنواع الوقود المستخدم، وغيرها من متطلبات التشغيل الجيد، وذلك في إطار مواصلة الوزير للجولات الميدانية للوقوف على مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة، وترشيد استهلاك الوقود والحرص على الالتزام بمعايير جودة التشغيل وبرامج الصيانة، وفقا لجداول وتوقيتات محددة. وبدأ الدكتور محمود عصمت، الجولة الميدانية بالاستماع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل فيما يتعلق بوحدات التوليد، والقدرة الإجمالية للمحطة التى تبلغ 1518,5 ميجاوات، وتمثل 16,51 من قدرة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بمعدل ١١% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة، حيث تعمل المحطة بنظام الدورة البسيطة والمركبة، وتمت مناقشة معدلات استهلاك الوقود لكل كيلو وات.

كما تفقد الدكتور محمود عصمت، وحدات التوليد وغرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى تقرير مفصل من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة، حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك، وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وكذلك خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة، وسرعة استجابة فرق الطوارئ فى إطار العمل.

وشملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى المقر المؤقت لإدارة شبكات توزيع اكتوبر 2 بمنطقة حدائق اكتوبر، حيث تواجد بين المواطنين وانتظر أمام شباك خدمة عمل المقايسات وتركيب عدادات جديدة، واستمع إلى الشكاوى من عدم تجهيز المكان كونه مقراً مؤقتاً، ثم تفقد الأقسام المختلفة ومن بينها الإيرادات والأقسام التجارية وأماكن تقديم الخدمات، واستمع من مسئولي الإدارة إلى شرح حول إجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفاقد، ومعدلات التحصيل والإجراءات المتبعة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء، والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية، خاصة أن عدد المشتركين يبلغ 200433 والإدارة تخدم 94 منطقة تقريباً، من بينها مناطق هرم سيتي وابنى بيتك و7 مناطق وسكن مصر والفردوس.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أنه لا بديل عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، كأحد أهم محاور خطة العمل العاجلة لتحقيق هدف استقرار التيار واستمراريته، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، ضمن محددات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولى الإدارة العليا فى تحقيق الأهداف العاجلة، بالتوازي مع ترشيد نفقات التشغيل بما لا يؤثر على تحقيق المستهدف، وذلك من خلال تحسين معدل الأداء بالشركات التابعة، موضحا أن كافة الجهود موجهة حاليا نحو تحقيق هدف جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية، والتشديد على المعايير الفنية التى تتعلق بالتشغيل الاقتصادي للشبكة القومية الموحدة، وزيادة العوائد وضمان حقوق الكهرباء.