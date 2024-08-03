أمطار ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 04:28 مساءً - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأحد، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة رطب ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء القادم، على مناطق من حلايب وشلاتيتن ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد والأقصر وقنا، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37 الصغرى 26

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 32 المحسوسة 35 الصغرى 24

السوةاحل الشمالية الشرقية:- العظمى 33 المحسوسة 36 الصغرى 25

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42 الصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 39 المحسوسة 41 الصغرى 24

جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 43 المحسوسة 44 الصغرى 28

حالة الطقس الآن

ونشرت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك تكاثف للسحب المتوسطة والمنخفضة علي جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر يصاحبها سقوط الأمطار تصل الي حد السيول وتكون رعدية، كما تنشط الرياح الجنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من تأثيرها الرياح الهابطة من السحب الرعدية.

وأكدت استمرار الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة التي تزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وعلي النقيض تماما، قالت إن المدن المطلة علي البحر المتوسط والقاهرة تشهد استقرار تام في حالة الطقس وأجواء خالية من السحب ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعة لهذا الوقت.

وأوضحت أن درجة الحرارة الآن علي القاهرة 36 درجة والرطوبة تقترب من 30%.