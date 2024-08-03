رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية.. ويؤكد: أعمال التطوير على أعلى مستوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:32 مساءً - رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

مدبولى: أعمال التطوير على أعلى مستوى خاصة أنه تم الحفاظ على كل الأشجار بالمنتزه

رئيس الوزراء يوجه الشكر للواء أحمد العزازى وكل من ساهم فى خروج هذه الأعمال بالجودة المطلوبة لتستعيد حدائق المنتزه رونقها وبهاءها

عقب تفقده لعدد من المصانع ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروع تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء على توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التي تمتلكها، لاسيما التاريخية، مشيرا إلى أن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر، ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزاً جاذبا للزوار والاستثمار في عروس البحر المتوسط، مع إعادة الرونق الحضاري والتاريخي لها.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء/ أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي رحب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه وقدم عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في تطوير منطقة المنتزه، وشرح مكونات مشروع التطوير المقام على مساحة 370 فدانا ويتكون من 7 أقسام رئيسية، وهي: النقل والمواصلات، والقلب الأخضر، والحدائق الملكية والعضوية، والغابات الساحلية، ومنتزه الممشى الأزرق، بالإضافة إلى أعمال المرافق بمشروع حدائق قصر المنتزه، وأعمال متنوعة أخرى.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الهيئة الهندسية شرح لرئيس الوزراء المكونات التفصيلية لكل قسم من الأقسام الرئيسية للمشروع، حيث أوضح أن قسم النقل والمواصلات يشمل تطوير كل من الجراج التقليدي، ومباني الاستقبال والزوار، و الطاحونة الأثرية، بالإضافة إلى طرق وميادين وسور وبوابات المنتزه، أما القلب الأخضر فيتضمن تطوير سوق القلب الأخضر، والبحيرة الصناعية، بجانب أعمال الري والزراعات للحدائق، ونادي المنتزه، ومنطقة الترام، بينما تشمل الحدائق الملكية والعضوية كلا من متحف القطار الملكي، ومبنى الإدارة، ومبنى الورش، ومزرعة الدواجن، بالإضافة إلى المنحل، ومبنى صهريج المياه، والصوبة الملكية، فيما تضم الغابات الساحلية قصر السلاملك، والمبنى الأمامي لقصر السلاملك، والمبنى الخلفي للقصر، فضلا عن كبائن منطقة الغابات، ودار الضيافة.

وأوضح اللواء أحمد العزازي أوضح أن منتزه الممشى الأزرق يشمل إعادة تأهيل جزيرة الشاي، وإعادة ترميم كوبري الفنار والفنار، بجانب شواطئ المنتزه، وأعمال الحماية البحرية، وكبائن شاطئ فؤاد، وحدائق فاروق المعلقة، بالإضافة إلى كابينة السادات، وقرية البرادايس الجديدة، ومطعم ومقهى رأس الإسكندرية، وفندق البوتيك، وفندق ناريمان 4 نجوم، وفندق ناريمان 5 نجوم، فضلا عن أعمال المرافق التي تتضمن شبكات المرافق والكهرباء، بجانب أعمال أخرى متنوعة تضم أعمال رفع كفاءة المساجد ودورات المياه وغيرها.

وخلال جولته بأرجاء المشروع، تم التنويه لرئيس الوزراء إلى أن مشروع الجراج مقام على مساحة تبلغ 15 فدانا ويتكون من 4 مباني جراجات بارتفاع 3 أدوار بقدرة استيعاب إجمالي 2250 سيارة، و4 مباني استقبال مساحة كل منها 400 م2، ويحتوى كل مبنى على قاعتي استقبال لكل فنادق المنتزه، بالإضافة إلى 4 دورات مياه، و غرفة كهرباء وتحكم، بالإضافة إلى 80 موقفا للسيارات الكهربائية، و178 موقف سيارات ، و8 مواقف حافلات، و12 موقف حافلات كهرباء، فضلا عن مبنى زوار على مساحة 2850 م2 يحتوي على 6 مكاتب إدارية، و16 محلا تجاريا، وصالتي عرض، وغرفة كهرباء وتحكم، ونافورة، وساحة الاستقبال، إضافة إلى أعمال الموقع العام، بما يتضمنه من مساحات خضراء مسطح 4439 م2.

عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مشروع إنشاء فندق ناريمان 1 و2؛ بحضور رجل المستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف، والذى يدير مجموعة فنادق ريكسوس فى مصر، التى ستتولى حق استغلال وإدارة فنادق قصر المنتزه التاريخية؛ حيث أشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الهيئة الهندسية أوضح خلال التفقد أن مشروع فندق ناريمان 1 مقام على مساحة 3070 م 2 بإجمالي مساحة 16985 م 2 ويتكون من 108 غرف فندقية و16 جناحا مميزا بإجمالي 124غرفة ومطعم رئيسي و 2 مطعم متخصص، و4 كافتيريات، و club loung، بينما يقام مشروع فندق ناريمان 2 على مسطح 9.990 م2 بإجمالي 38,178 م2، ويتكون من 2 جناح ملكي، و128 غرفة فندقية، و14 جناحا متميزا بإجمالي 144 غرفة، بالإضافة إلى مطعم رئيسي، و3 مطاعم متخصصة، و5 كافتيريات، و club loung، وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد مشروع إنشاء فندق البوتيك.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الطابق السابع من فندق ناريمان لتفقد المطعم اللبناني والروف، كما تفقد نموذجا لغرف الفندق، وأحد الأجنحة به، ثم انتقل إلى مشروع إنشاء قرية البراديس المقام على مساحة 24000 م2، الذي يتكون من مبنى استقبال بمساحة 2130 م 2 مكون من دورين ) منطقة الاستقبال 200 م – المطبخ الرئيسي 600 م – مطعم الدور الأرضى 200 م – مطعم الدور الأول 350 م ــ غرف خدمية 180 م– مطاعم فوق السطح 600 م )، كما يتكون المشروع من مطعم خارجي بمساحة 450 م 2، وفندق بمساحة 900 م 2 مكون من دورين يحتويان على 24 غرفة فندقية مساحات مختلفة و9 غرف خدمية ومنطقة جلوس فوق السطح ، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاليهات ، فضلا عن 3 حمامات سباحة باجمالي مساحة 810 أمتار مربعة.

وتفقد رئيس الوزراء أحد الشاليهات المفروشة، ثم توجه إلى نقطة مشاهدة مطلة على كوبري رأس الإسكندرية، وعقب ذلك انتقل لتفقد مشروع إنشاء 31 كابينة بغابات كليوباترا؛ حيث تفقد نموذجين من هذه الكبائن بمساحات مختلفة، تم تصميمها وتنفيذها على أعلى مستوى، ومن المقرر أن تشهد إقبالا واسعا من السائحين، حيث أشاد رئيس الوزراء بما تم تنفيذه، وبجودة التنفيذ.

كما تفقد كشك الموسيقى وأعمال تطوير متحف السادات، للتعرف على مقتنياته، فضلا عن تفقد مشروع إنشاء حدائق فاروق المعلقة، الذي يتكون من الحدائق المعلقة، والمطعم الرئيسي والتراس الخارجي، بجانب أعمال بحرية لحماية الحدائق واكتساب أرض في البحر، إضافة إلى تنفيذ لسان بحري، ومنطقة الجلوس على ساحل البحر، وكذا منطقة المطعم داخل البحر.

وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء سعادته بما تم من أعمال تطوير على أعلى مستوى، خاصة أنه تم الحفاظ على كل الأشجار بالمنتزه، موجها الشكر للواء أحمد العزازى، وكل من ساهم فى خروج هذه الأعمال بالجودة المطلوبة، لتستعيد حدائق المنتزه رونقها وبهاءها.