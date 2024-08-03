وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبنانى دعم مصر ومساندتها للبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني.

أعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية اللبناني أعرب عن تقديره لمبادرة عبدالعاطي بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه، كما أكد حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة، مشيراً إلى ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان.