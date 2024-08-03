نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم معرضًا لدعم التصنيع المحلى لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للقطع البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الإستيراد من الخارج، نظمت القوات البحرية بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية معرضًا لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للقطع البحرية من مختلف الطرازات، والذى يأتى إستمرارًا لسلسلة من المعارض التى تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم جهود التصنيع المحلى.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتوطين التصنيع المحلى والإرتقاء بمنظومة التأمين الفنى بالإمكانيات الذاتية وبأيادى مصرية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية للقوات البحرية.

وألقى اللواء أح / محـمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على إستمرار التعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة لتصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار بكفاءة عالية تضاهى المنتجات العالمية لتلبية الإحتياجات الفنية للقوات المسلحة.

كما ألقى المهندس / محمـد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية كلمة أشاد فيها بالإمكانيات والقدرات الفنية للقوات البحرية وحرصها على الإنطلاق فى مجال التصنيع البحرى بالتعاون مع كبرى الكيانات الصناعية فى العالم، مشيرًا أن المعرض يساهم فى التعرف على الإحتياجات الفنية للقوات البحرية ويتيح للشركات الوطنية البدء فى توطين تلك الصناعات داخل مصر.

وأُختتم المعرض بجولة تفقدية لترسانة القوات البحرية التى تضم عددًا من قطع الغيار والمستلزمات الفنية للقوات البحرية والتى يمكن إنتاجها محليًا لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.

حضر الفعاليات عدد من أعضاء إتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية.