جدول أعمال وزارة الثقافة في الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 09:32 مساءً - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم وزارة الثقافة في الأسبوع الرابع لمهرجان العلمين في نسخته الثانية، برنامجًا فنيًا حافلاً، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتضمن البرنامج عددًا من عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تشارك بها من عدة محافظات مصرية تقدم ألوان الفلكلور وعروض الموسيقى والطرب الأصيل لجمهور وزوار المدينة والمهرجان الكبير.

ويشهد الممشى السياحي في المنطقة الترفيهية، في السادسة مساء غدٍ الأحد، عرضًا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وعرض آخر لفرقة مطروح للفنون الشعبية.

كما تحيي فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية مساء غد أيضًا حفلاً فنيًا بالمسرح الروماني بالمنطقة التراثية.

ويوم الاثنين يستقبل جمهور المهرجان في العاشرة مساء بالمنطقة الترفيهية عرضا آخر لفرقة الإسماعيلية يعقبه عرض لفرقة الحرية السكندرية.

ومن جنوب مصر الساحر تدشن فرقة أسوان للفنون الشعبية أول عروضها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، يليه عرض لفرقة الحرية، وتقدم فرقة أسوان عرضا آخر يوم الأربعاء بالإضافة لعرض لفرقة مطروح.

ويشهد الممشى السياحي في التاسعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين عروضا أخرى لفرق أسوان والحرية والإسماعيلية على الترتيب.

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.