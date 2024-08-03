نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 3 عقارات آيلة للسقوط بمنطقة إمبابة القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي والخاصة بسرعة التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط داهمة الخطورة، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ عددًا من القرارات الصادرة من خلال لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بشأن عقارات متهالكة تمثل خطورة داهمة بمنطقة امبابة القديمة والكيت كات.

وتم البدء فى إزالة عدد 3 عقارات بكورنيش النيل بحى امبابة مع تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال أعمال الإزالة حفاظًا على العقارات المجاورة وسلامة المواطنين.

FB_IMG_1722712142223

FB_IMG_1722712139865

FB_IMG_1722712137904