متحدث الخارجية: معاناة الشعب الفلسطيني تتسبب في حالة التصعيد بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:30 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، إن الوضع المتأزم في قطاع غزة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 9 أشهر هي السبب الرئيسي لحالة التصعيد التي يشهدها الإقليم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مصر أشارت أكثر من مرة إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني أخذ مظاهره في مسارح متعددة وذلك نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن التوصل لوقف الحرب ووقف إطلاق النار.

وواصل: «مصر تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، وتواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، كما أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية اللبناني أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى وزير خارجية إيران اليوم».