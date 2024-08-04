وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسى للجاليات المصرية بمؤتمر المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً - نقل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل أبناء الجاليات المصرية فى الخارج تقديرا من سيادته لكم وعرفانا بكل ما تقومون به من أجل رفعة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية، قائلا : يشرفنى أن أشارك فى هذا المؤتمر الأول من نوعه بالنسبة لى بعد تعيينى وزيرا للخارجية والهجرة ، أصبح مؤتمر هام للتواصل والحوار بين الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية مع الجاليات فى الخارج لتقديم قدر أكبر من الحوافز لأبناء الجاليات لربطهم بالوطن الأم.

وأضاف: قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن هناك مجال كبير للعمل على تحسين الأداء وتطويره لخدمة أبناء المصريين فى الخارج، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للنقاش وللتداول واطلاعكم على حقائق الأمور فى وطنكم مصر وبحث ما يمكن أن تقدموه فى دعم هذه المسيرة .

وتابع : أشكركم جميعا لتحمل عناء السفر حرصا على تلبية دعوة وطنكم للمشاركة فى هذا المحفل خاصة وأن هذا المؤتمر أصبح محفل يجمع الأسرة المصرية فى الداخل والخارج ، متقدما بالشكر للوزيرة سها جندى وزيرة الهجرة السابقة لما قدمته وما قامت من جهد وإخلاص فى العمل فى خدمة المصريين فى الخارج .

النسخة الخامسة من المؤتمر تتضمن 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.