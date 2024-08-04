مراسل سي بي سي: مهرجان العلمين نجح في تحقيق حالة من الزخم والرواج السياحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال عمرو موسى مراسل قناة سي بي سي، إنه شاهد عيان على مدينة العلمين الجديدة منذ عام 2018 وحضر وضع حجر الأساس من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "كنت بشوف المدينة وهي بتكبر واحدة واحدة وشاهد عيان على التطور في العلمين الجديدة بكل تفاصيلها من بناء معماري والأبراج".

وأضاف عمرو موسى، خلال لقاءه ببرنامج "صباح العلمين"، على قنوات المتحدة، أن مدينة العلمين متكاملة مخصصة أنها تكون طوال السنة وتستوعب أكثر من 4 مليون نسمة في أقل من 10 سنوات وفيها تطور يدعوا للفخر وتحويل الصعب لسهل، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين لكل الفئات وفي تناغم بين الشركة المتحدة والوزارات المختلفة لتسهيل الحركة وتوفير الخدمات للزوار.

وأكد عمرو موسى مراسل سي بي سي، أن مهرجان العلمين نجح في تحقيق حالة من الزخم والرواج السياحي لمدينة العلمين بما يقدمه من فعاليات متنوعة فنية وثقافية ورياضية على مدار اليوم.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.