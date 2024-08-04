القبض على سيدة ونجليها فى سوهاج بعد ادعائهم اختطاف نجلها بقصد إبتزاز والده

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بغياب نجلها طالب سن 12، عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها رسالة نصية عبر تطبيق ماسنجر من مستخدم حساب "محدد" تتضمن قيامه بإختطاف نجلها وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج إلى عدم صحة إدعاء المبلغة، وقيامها بإختلاق الواقعة بالإشتراك مع نجلها الثانى و3 أصدقائه مقيمين بدوائر أقسام شرطة أخميم وأول وثان سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفت المبلغة، ونجلها بإشتراكهما والطفل المبلغ بغيابه على إفتعال الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، بقصد إبتزاز والد أبنائها للحصول على المبلغ المالى المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.