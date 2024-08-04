نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: نسبة نجاح الثانوية العامة 2024 تتعدى 78٪ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة القاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط من تجهيز شيتات النتيجة وتحميلها علي اسطوانة خاصة بها وتسليمها للوزارة.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات تقوم حاليا بعمل احصائيات النجاح العامة وفقا لإحصائيات النجاح في كل مادة وكل شعبة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك ناس مختصه داخل الكنترول لتجميع ارقام الطلاب وعمل النسبة المئوية لكل طالب.

وأوضخت المصادر، أن نسبة نجاح الثانوية العامة ستكون أعلى من من العام الماضي والتي بلغت 78%.

واكدت المصادر، إنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة مساء غدًا الإثنين، على أن يتم اعلانها في مؤتمر ظهر ظهر الثلاثاء.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.