نتيجة الثانوية العامة 2024.. تجهيز النتيجة بشكل نهائي خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024، بشكل نهائي خلال الساعات القادمة، حيث يتم مراجعة قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 والنسبة العامة للنجاح ومجاميع للطلاب وشرائح المجاميع.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.