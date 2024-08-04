«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين الجديدة استطاع العودة لمسرح الصيف.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قالت الإعلامية هدير أبو زيد موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ الأسبوع الخامس من مهرجان العالم علمين قوي جدا وفيه فعاليات كثيرة.

وأضافت "أبو زيد"، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": "المسرح سيكون له حضور قوي في هذا الأسبوع، مثل مسرحية السندباد التي ستعرض على مدار 3 ليالٍ متواصلة تبدأ في الثامن من أغسطس الجاري، وهي من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإخراج أحمد الجندي".