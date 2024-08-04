«القومية لسلامة الغذاء»: 109 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في محافظات الجمهورية كافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 28 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 يوليو – 2 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 109 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 70 زيارة، وأصدرت الإدارة 511 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 430 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4100 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1410 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليه فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضروات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف بنحو 45 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليها الموالح والفراولة بإجمالي 11 ألف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 73 صنف بنحو 37 ألف طن.

ومثلت السودان والمغرب وليبيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 145 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 530 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 480 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2040 رسالة بنحو 560 ألف طن لعدد 790 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 190 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة وأسماك مجمدة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا، البرازيل، أمريكا وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 645 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 460 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتج و19 شركة و1 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 530 منتج جديد، وأصدرت 18 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظتي الشرقية والغربية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى وجاري فحص 7 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 365 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الغردقة، القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، الاسكندرية، المنيا، الجيزة، مرسى مطروح والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 493 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 348 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 253 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القليوبية، الغربية، القاهرة، دمياط، الشرقية، جنوب سيناء، الدقهلية، الاسكندرية، المنيا وبور سعيد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، الغربية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، مرسى مطروح وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 34 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، مرسى مطروح، قنا، البحر الأحمر والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 417 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.