أولمبياد باريس.. منتخب مصر لكرة اليد يفوز على الأرجنتين 34 - 27

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 02:26 مساءً - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد الفوز على نظيره الأرجنتينى 34 - 27، فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 بالجولة الماضية.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد فى الوصول للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على الأرجنتين في خامس مواجهاته.

وفاز المنتخب على نظيره النرويجى بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.