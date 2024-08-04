أولمبياد باريس.. فراعنة اليد في وصافة المجموعة الثانية قبل لقاء الدنمارك والنرويج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 02:26 مساءً - استطاع المنتخب الوطني لكرة اليد أن يحتل وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات برصيد 7 نقاط فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25، قبل مواجهة الدنمارك أمام النرويج.

ترتيب المجموعة

الشوط الأول انتهى بنتيجة 15-14 لصالح المنتخب الأرجنتينى، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى، ويتحدد ترتيب المجموعة النهائى عقب مواجهة النرويج أمام الدنمارك 8 مساءً.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على الأرجنتين فى ختام مواجهاته بالدور الأول بأولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.