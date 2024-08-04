نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون العربية بـ "الصحفيين" تستضيف اللواء سمير فرج في حوار مفتوح عن تداعيات الصراع بالمنطقة على الأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعد غدٍ الثلاثاء، الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء الدكتور سمير فرج، في حوار مفتوح معه، حول تداعيات الصراع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط على الأمن القومى المصري والعربي.

صرح بذلك وكيل النقابة ورئيس اللجنة، حسين الزناتي، وأشار إلى أن اللقاء يأتي في وقت حرج بالمنطقة التي تشهد عاصفة الاعتداءات، وآلة القتل الإسرائيلية للشعب العربي في فلسطين ولبنان، ونهجها لعمليات الاغتيال السياسي، وكان آخرها اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى تداعيات سياسية وعسكرية، قد تؤدّي إلى حرب شاملة بالمنطقة، يستوجب معها تحليل عسكري وأمني، يطرحه الخبير العسكري اللواء سمير فرج فب هذا اللقاء، يقوم بعده بالإجابة على التساؤلات المرتبطة بما يطرحه.

يجرب اللقاء الساعة الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.