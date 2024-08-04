النائب أحمد سمير يطالب باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي.. ويوجه نصائح لطلاب الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 03:32 مساءً - طالب النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باستحداث وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى ان الذكاء الاصطناعي سيشمل 80% من كافة الوظائف بما فيها الصيدلة والطب والزراعة والصناعة، حتى التحكيم في المباريات الرياضية المختلفة وغيرهم من المجالات، ولذا لا بد من جهة وهيئة ووزارة مختصة للذكاء الاصطناعي.
ووجه أحمد سمير، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "DMC"، نصائحه لخريجي الثانوية العامة، قبل ظهور النتيجة، مشيرًا إلى أن المرحلة الجامعية هي مرحلة تأهيلية لسوق العمل الحقيقي، ويجب أن لا يتوقف الطالب عند كلية أو تخصص بعينه، والاتجاه للتخصص المرغوب فيه، والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل.
وقال :"نحن أمما مستقبل جديدة يشهد وظائف جديدة وأخر ستنقرض، ومصر تهتم بشكل كبير بالجامعات التكنولوجية والتخصصات المستحدثة"، مشيرًا إلى انه من المتوقع أن تختفي 75 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، وسيحل محلها 133 مليون وظيفة جديدة مع انتشار "التشغيل الآلي" في مكان العمل، وانتشار الروبوتات، والاستفادة من التكنولوجيا في كل المجالات.
وشدد على ضرورة استعداد سوق العمل المصري للنقلة العالمية الجديدة، قائلًا: "انظروا للمستقبل، والوظائف التي لها قيمة ويبحث عنها العالم ، ولذا فعلينا تأهيل النشء الصغير لهذه التطورات".
وأوضح أن المرحلة تتطلب قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم العمليات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة من خلال تشريعات وقوانين تواكب المستقبل.