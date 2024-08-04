اقتصادية النواب: الدولة عازمة على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام الجميع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 05:29 مساءً - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تمكنت من فتح قنوات تواصل مباشر مع أبنائها في الخارج، مشيرًا إلى أن هذا التواصل أتى بثماره بعد الدعم الكبير الذي قدمه المصريون لوطنهم ووقوفهم بجانبه فى الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع.

وأوضح عمرو القطامي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حرص المصريون على الوقوف بجوار وطنهم يهدف إلى استكمال بناء الجمهورية الجديدة والنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أن هذا يدل على وطنيهم الكبيرة واستعدادهم للدعم في كل المواقف والأوقات.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمر وزارة الخارجية اليوم وغدا تحت عنوان، "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، والذى يلقى الضوء على فرص وآفاق الاستثمار في مصر، تأكيد من الدولة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى الخارج فى خطوة الغرض منها المزيد من التواصل وتلبية كل المتطلبات الخاصة بهم واستمرار التواصل معهم لدعمهم وتشجيعهم وفتح أسواق استثمارية جديدة لهم فى وطنهم.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الدولة عازمة على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ويكون ذلك من خلال تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة، واستعراض أبرز مميزات السوق المصرية، المتمثلة فى عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد النائب، أن الدولة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، والعمل طوال الوقت على إصدار مجموعة المحفزات لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التدفقات الاستثمارية للعاملين فى الخارج.