وزير العمل يُسلم عقودًا لذوي الهمم بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 05:29 مساءً - سَلّم محمد جبران وزير العمل، اليوم، بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقود عمل لذوي همم، من محافظتي القاهرة والإسماعيلية، بحضور قيادات مديريتي عمل "المحافظتين".

دار نقاش بين "الوزير" و"ذوي الهمم"، حيث أكد لهم حرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحثهم على "العمل والإنتاج"، والمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال جبران، إن سوف يُتابع هذه "العقود الجديدة"، حتى بعد استلام أصحابها عملهم، موضحًا تطبيق الحد الأدنى للأجور وشُمولهم بالحماية التأمينية.

وفي سياق منفصل، شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد في القاهرة و الذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا».

وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج وبمشاركة عدد من نواب الوزراء، والجهات المعنية،خاصة في مجالات الاستثمار، وممثلي الجاليات المصرية بالخارج،ونواب برلمان.

ويهدف المؤتمر، إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين 4 جلسات موضوعية،عن «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، و «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»،و «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»، و «تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج».