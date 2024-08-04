استئناف أسيوط تحدد جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل طفل واستخدام كفي يديه في أعمال التنقيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 06:40 مساءً - أمر المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ بتحديد جلسة الأول من سبتمبر لمحاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفي يديه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة المتهمين في الجناية رقم 10730 لسنة 2024 مركز البداري، والسابق قيدها برقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من ارتكاب جرائم قتل المجني عليه المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.