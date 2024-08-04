إحباط محاولة تهريب 250 ألف قرص كبتاجون مخدر بقيمة 300 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 06:40 مساءً - استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") بتخزين كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر داخل مزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (8) من عناصر التشكيل وتبين تواجد أحدهم خارج البلاد وجارى ضبطه تنسيقاً وشرطة الإنتر بول، وبتفتيش المزرعة المشار إليها تم ضبط (250 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 5 سيارات - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (300 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.