وزير التعليم: المرحلة القادمة تتطلب مساندة مجلس الأمناء فى تطوير التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 08:42 مساءً - ترأس محمد عبد اللطيف وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، حيث محمد عبد اللطيف بأعضاء المجلس، مؤكدًا علي أهمية دور المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في استقرار وضبط العملية التعليمية، وأنه يمثل أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

كما أكد الوزير أن قضية التربية والتعليم ليست قضية وزارة واحدة، ولكنها قضية مجتمعية تشارك فيها العديد من الأطراف والجهات، مشيرا إلى أن المجلس يعد شريكًا أساسيًا باعتباره الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين، فضلًا عن دوره في العمل على أرض الواقع داخل المدارس، قائلًا: "إن استراتيجية المرحلة القادمة تتطلب مساندة ودعم وخبرات المجلس فى تطوير منظومة التعليم، فضلًا عن دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية متميزة والارتقاء بالمنظومة بأكملها والتغلب على التحديات".

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، جهود الوزارة على مدار الفترة الماضية لوضع آليات مناسبة واقعية لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس، وذلك من خلال الزيارات التى تمت للمحافظات والاستماع إلى مقترحات مديرى المديريات التعليمية ومديرى الإدارات، والمدارس والمعلمين للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية، والدراسات والحلول التي تم طرحها لهذه المشكلات فى ظل الإمكانات الموجودة بالفعل وقابلية تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الوزير: "لدى قناعة بأن حل قضايا ومشكلات التعليم تتم بدعم من العاملين فى أرض الواقع والميدان"، مشيرًا إلى أن تنفيذ الآليات المناسبة سيتم بالتعاون مع مديرى المدارس والإدارات والمعلمين.

وفيما يتعلق بجذب الطلاب إلى المدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور والاستراتيجيات لمواجهة التحديات بما سيساهم بدوره في جذب الطلاب للمدارس، موضحا أن هناك تعاون في هذا الإطار أيضا مع مركز البحوث التربوية من خلال الدراسات التربوية التى قام بها خبراء المركز.

كما تطرق الوزير إلى لائحة الانضباط المدرسي ، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحفيز الطلاب ودعم رسالة المعلم داخل الفصل الدراسي بما ينعكس على انضباط العملية التعليمية.

وشهد الاجتماع، استعراضا لمقترحات وآراء أعضاء المجلس حول أهم القضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، حيث أشاد الدكتور عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين نيابة عن أعضاء المجلس الحاضرين بحرص، محمد عبد اللطيف على اقتحام مشكلات التعليم المتراكمة على مدار عقود ومواجهتها ووضع الآليات الواقعية للقضاء عليها فى ضوء الإمكانات المتوفرة وبسواعد المعلمين والعاملين بالمدارس وبتوافقهم مع الإدارة المدرسية، والتى ستساهم بشكل فعال فى نجاح العملية التعليمية.

ووجه أعضاء المجلس، رسالة تأييد لرؤية الوزير، ولجميع المقترحات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندة المجلس للوزارة فى تنفيذها على أرض الواقع، وحضر الاجتماع الدكتور عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس، والدكتورة إيمان محمد حسنى مدير عام التربية الاجتماعية، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.

وزير التعليم