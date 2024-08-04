مدرعة جديدة بالهيئة العربية للتصنيع.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 10:29 مساءً - تنتج الهيئة العربية للتصنيع، قريبا مدرعة جديدة، ومازالت الهيئة تبحث إطلاق اسم عليها للتداول، حيث تتميز بأدائها المهام بشكل محترف للغاية، وتعمل في تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والتدخل السريع لقوات إنفاذ القانون لمواجهة أى تحديات أمنية، وحيث بدأت في إنتاج النسخ الأولى منها.

وتضم المدرعة جسم يمكنه حمل 8 أفراد، بواقع سائق، وقائد للمأمورية، و6 أفراد فى المدرعة من داخلها، وتتميز المدرعة الصخرة بإمكانيات تجعلها مناسبة للغاية للاستخدام فى قوات حماية الحدود، وللتدخل السريع رفقة الأجهزة الأمنية المعنية، ومجابهة الطوارئ، كما تمت معالجة شاسيه المدرعة الجديدة، مع تصميم كبسولة خارجية للمدرعة بمستوى حماية مرتفع ضد الطلقات والأعيرة النارية الثقيلة.

ويزود تصميم المدرعة ببرج قتالى داخلها، من الممكن تجهيزه بأى متطلبات لعميل المصنع، بداية من منصات إطلاق النيران الذاتية من داخل المدرعة، أو رشاشات إطلاق النيران.

المدرعة

المدرعة الجديدة