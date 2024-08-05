نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراحة نادرة.. فريق طبي ينجح في استئصال ورم وزنه 2 كيلو لطفلة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت وحدة جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، باستئصال ورم خلقي، مرتبط بأوردة وشرايين وأعصاب الرقبة والقصبة الهوائية، وزنه ٢ كيلو، لطفلة عمرها يوم، من محافظة قنا.



قال الدكتور هاني الإمبابي، استشاري جراحة الأطفال، ورئيس الفريق الطبي، الذي أجرى الجراحة، إن الطفلة مكثت برعاية جراحة الأطفال ٥٠ يوما



وأوضح أن الطفلة جاءت للمستشفي من محافظة قنا من خلال تنسيق مشروع رعايات مصر وطوارئ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتابع «إمبابي»: هذه الجراحة نادرة جدا، وكذلك حجم الورم كبير، لذا واجهنا صعوبات كبيرة أثناء إجراء العملية الجراحية، وأي حركة للورم كانت تحرك القصبة الهوائية وتؤثر على الطفلة، توقفنا ٣ مرات أثناء العملية، وأيضا خلال فترة الرعاية، ولكن بفضل العناية الإلهية واجتهاد الفريق الطبي، سواء الذي أجري العملية الجراحية أو المشرف على الرعاية بعد الجراحة، وصلنا لنتائج طيبة.



وجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحة، الدكتور هاني الإمبابي، رئيس الفريق الطبي، الدكتور طارق حسام، طبيب التخدير، والفريق المعاون من رعاية جراحة الأطفال، الدكتورة بسنت صلاح، وأعضاء هيئة التمريض.

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