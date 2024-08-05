وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة موسعة بمهرجان العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - الدكتورة مايا مرسي:

- الإرادة السياسية حولت العلمين من أكبر حقل ألغام إلى عالم من الفرص .. وأصبحت مدينة كل المصريين بكل الفئات والأعمار

- مهرجان "العالم علمين" يعد استثماراً في القوة الناعمة لمصر.. والاهتمام بالفنون والموسيقي والمسرح وفنون الطفل يعزز من تماسك ورقي المجتمع المصري

- الشركة المتحدة أحد ركائز صناعة القوى الناعمة ونجاحها يضمن لمصر الريادة الإعلامية والفنية في المنطقة

- نعلن من مهرجان "العالم علمين" بشري سارة لـ٥٠ الف أسرة جديدة من الأولى بالرعاية سيتم ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة"

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (٢٠٢٤ـ٢٠٢٨) بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع ١٢ وزارة .. خلال الأسابيع المقبلة

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة السيد عمرو الفقي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإرادة السياسية نجحت في تحويل مدينة العلمين من أكبر حقل ألغام إلي عالم من الفرص، وهذا يعد صميم عملية التنمية، حيث أصبحت العلمين مدينة كل المصريين بكل الفئات والأعمار، والجميع له مكان هنا في مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مهرجان "العالم علمين" يعد استثماراً في القوة الناعمة لمصر، والاهتمام بالفنون والموسيقي والمسرح وفنون الطفل يعزز من تماسك ورقي المجتمع المصري، مشددة على أن النشاط الكبير الذي يحدث في الساحل الشمالي سيكون له عوائد كبيرة علي الاقتصاد المصري، ويؤثر في خلق مزيد من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة لأصول الدولة.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن الدور الكبير للشركة المتحدة التي أصبحت أحد ركائز صناعة القوي الناعمة وونجاحها يضمن لمصر الريادة الإعلامية والفنية في المنطقة، كما أن الشركة المتحدة قدمت أفكاراً إبداعية مهمة هذا العام، ونتعاون معها في عدد من الأنشطة علي رأسها معرض الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأنشطة للتوعية بمخاطر المخدرات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إننا نعلن هنا من مهرجان "العالم علمين" بشري سارة لـ٥٠ ألف أسرة جديدة من الأولى بالرعاية سيتم ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة أننا وضعنا خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

كما نعلن أنه سيتم تسليم ٢٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أغسطس الجاري، وتم الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان علي توحيد لجان الكشف الطبي والوظيفي وتسهيل الإجراءات فأصحاب الهمم علي رأس أولويات الوزارة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري أطلقوا حملة " ايد واحدة"، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، وتهدف خدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، حيث ستعمل الحملة على توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، وتأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان (٢٠٢٤ـ٢٠٢٨) بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع ١٢ وزارة وبحضور السيد رئيس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم التوسع في التوعية في المدارس، ونستهدف هذا العام ١٠ آلاف مدرسة والتوسع في إنشاء بيوت التطوع بالجامعات وإضافة ٥ بيوت جديدة في العام الدراسي القادم ليصل عددها إلي ١٣ بيت تطوع، فضلا عن التوسع في حملات الكشف المبكر علي سائقي حافلات المدارس وموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا في مهرجان "العالم علمين" نعلن التضامن مع غزة، حيث إننا من خلال الهلال الأحمر المصري شاركنا في إدخال المساعدات بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،ومستمرون في دعم الأشقاء في قطاع غزة