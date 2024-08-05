وزيرة التضامن تشكر المتحدة على الجهد المبذول في مهرجان العلمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر إلى عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الجهد المبذول في مهرجان العلمين الجديدة، وهو مهرجان عظيم حيث أصبحت العلمين مدينة كل المصريين بكل الفئات والأعمار، والجميع له مكان وخدمات هنا في مدينة العلمين الجديدة.

وأشادت وزيرة التضامن، خلال ما استعرضه برنامج "صباح العلمين"، والمذاع عبر قنوات المتحدة، من جولة الوزيرة بالأمس، بمهرجان "نبته" وسوف يفتتح 15 أغسطس، وبالأنشطة الرياضية واهتمامات الأسرة المصرية، موضحة أن ما نشهده اليوم في العلمين يعكس فتح آفاق جديدة لذوي الهمم، مشيرة إلى الشاطئ المفتوح والرحلات كفرصة جيدة لهم. كما أثنت على جهود الجهات المعنية في دمج ذوي الهمم في كافة الأنشطة.

وأضافت "مرسي" أن المجتمع أصبح أكثر وعيًا باحتياجات الأسر التي لديها أفراد من ذوي الهمم، حيث توفر المتحدة العديد من الخدمات مثل الممرات الخشبية للوصول إلى الشاطئ، مما يعكس التحسن المستمر في تقديم الدعم لذوي الهمم وأسرهم.

وينقل برنامج صباح العلمين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ويعرض البرنامج على قنوات الحياة وسي بي سي وأون وأون تايم سبورتس والراديو ميجا ونغم وشعبى وراديو هيتس- راديو النيل وراديو أون سبورت والراديو 9090.