الشربيني: نقدم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة لدفع معدلات العمل بمختلف المشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - وزير الإسكان يلتقى مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء لبحث التحديات التى تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث التحديات التى تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والبناء، والمهندس عمرو عبدالهادى، رئيس قطاع التشييد والبناء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشاكل والتحديات التى تواجه شركات المقاولات، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مثمناً جهود الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، فى التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.

وطالب وزير الإسكان، مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، بموافاة الجهات الإدارية بمعايير محددة لتقييم شركات المقاولات المتعاملة مع تلك الجهات طبقاً للملاءة المالية وسابقة الخبرة، حتى يتسنى لتلك الجهات تقييم المقاولين وفقاً لتلك المعايير، وكذا موافاة الجهات الإدارية بقوائم شركات المقاولات المتخصصة والمصنفة طبقاً لمعايير التقييم.

كما طالب الوزير مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بالمزيد من التعاون والتكاتف من أجل سرعة إنجاز المشروعات التنموية، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، لمطالب ومشكلات مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، ووجه بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات التابعة للوزارة، لحل تلك المشكلات، وكذا عقد لقاءات دورية مع مسئولي الاتحاد من أجل المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وحل المشاكل، ودفع معدلات العمل بالمشروعات.

ومن جانبهم تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، بالتهنئة للمهندس شريف الشربيني، على ثقة القيادة السياسية، وتكليفه بحقيبة الإسكان، متمنين له التوفيق والنجاح، ومعربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر، والذى يهدف لبحث المشكلات التى تواجه شركات المقاولات والعمل على حلها.