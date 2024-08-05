الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، حيث تتزايد درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية لتسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة على معظم المناطق، مع طقس حار ورطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ورطب ليلًا في أغلب الأنحاء.

محمد يوسف

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