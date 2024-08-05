رئيس اتحاد كرة اليد: توقعت فوز المنتخب على المجر في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه كان يتوقع فوز المنتخب الوطني على المجر في أولمبياد باريس، وكذلك صعوبة الفوز على الدنمارك، بسبب بعض الأخطاء التي تداركها اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة.

أضاف الأمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" الذي يذاع عبر قناة dmc، أنه بالنسبة لمباراة فرنسا "صاحبة الأرض" فكان لها ترتيبات من نوع خاص، رغم تعادلها مع منتخب مصر في آخر 8 ثواني، وتابع: "فرقة النرويج التي فزنا عليها كانت صعبة جدا لتصدرها المجموعة، وجلسنا مع المدرب بعد مباراة الدنمارك، وأجرى تعديلات على الفريق لتحقيق الفوز".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد، أن المباراة الفاصلة ستكون مع إسبانيا وهي مباراة صعبة، إلا أن هناك أمور فنية لا يفكر فيها الكثيرين، فهناك عدد من اللاعبين يعانون من الرباط الصليبي، فيشتركون لوقت معين حفاظا عليهم حتى يستمر عطائهم في المباريات المقبلة.