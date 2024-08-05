وزير الإنتاج الحربى: نعمل على إنتاج سيارات بديلة لـ"التوك توك"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن قطاع التدريب في الوزارة يقوم بجهد كبير للغاية، بهدف تطوير أداء الافراد بشكل حقيقى وموضوعى، وتعمل الوزارة على صناعة كوادر إدارية حقيقية في كافة الدرجات.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين، أن هناك شراكات كبيرة مع القطاع المدنى، منها الأتوبيس الكهربائى، والأتوبيس الترددى، وكذلك نعمل على مشروع مخلفات الموز لتصنيع منتجات مكمل غذائى، وعبوات كرتون صديقة للبيئة، مع أحد علماء مصر بالخارج.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن هناك تعاون أيضا مع شركة مدنية للعمل على سيارة بديلة " التوك توك"، وهو مشروع يخضع لمعايير الوزارة في التعاون مع الشركات المدنية.