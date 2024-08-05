نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصرية تشارك في ورشة عمل حول هجرة العمالة بدولة السنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه اتحاد الصحفيين الأفارقة، الدعوة، لنقابة الصحفيين المصرية، للمشاركة في ورشة عمل إقليمية، حول الإعلام وهجرة اليد العاملة.

وقال الاتحاد في دعوته، إن الورشة تركّز بشكل خاص على هجرة العمالة، والتي تعقد في الفترة من اليوم 5 إلى 7 أغسطس الجاري، في السنغال.

وأضاف الاتحاد أنه مهتم بوجود كادر نقابي مرموق، يمكنه معالجة القضايا المحيطة بهجرة العمالة، خاصة فيما يتعلّق بالعمال المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى دول الخليج وأوروبا.

وأكد الاتحاد أن الموضوعات الرئيسية ستشمل: تحديد السرد، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وتوصيل أصواتهم من خلال وسائل الإعلام، نظرًا للحاجة الملحة.

ورشّحت نقابة الصحفيين المصرية، هشام يونس وكيل النقابة للقيد، للمشاركة في ورشة العمل، والذي توجّه إلى دولة السنغال أمس الأحد.