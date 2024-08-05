مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ينظم فعالية بالنادي الدبلوماسي المصري بمناسبة مرور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 01:28 مساءً - بمناسبة مرور ٧٠ عاماً على العلاقات المصرية الكندية، نظم السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية فعالية بالنادي الدبلوماسي المصري شهدت توديع سفير كندا بالقاهرة بمشاركة لفيف من المسئولين والبرلمانيين ورجال أعمال المصريين والكنديين.

تناول مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية خلال المناسبة تطور العلاقات المصرية – الكندية، مستعرضاً أوجه التعاون المختلفة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والتعليمية والثقافية، معرباً عن تطلعنا لتعزيز التعاون فى هذه المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

تناول الحضور فرص الاستثمار الكندية الواعدة بمصر، وسبل تطوير التعاون المشترك فى المجال التعليمى والثقافى، وآفاق التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، ودور الجالية المصرية فى كندا فى تعزيز الروابط المجتمعية بين الشعبين واسهاماتها الايجابية فى المجتمع الكندى، والمشاركة الكندية فى القوة متعددة الجنسيات فى سيناء، ودعم التعاون البرلمانى بين البلدين، فضلاً عن استعراض الترشيح المصرى لليونسكو والتعاون السياحى بين البلدين.

أعرب السفير الكندي عن امتنانه لجهود وزارة الخارجية للدفع بملفات التعاون المشترك بين البلدين مثمناً عمق العلاقات المصرية - الكندية وتشعبها فى المجالات المختلفة.