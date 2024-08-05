نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "كلام نهائي".. موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الاثنين، والنسبة العام للنجاح عبر أن يتم إعلان كافة التفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع غدا الثلاثاء فى المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقد ظهرا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

وللتسجيل والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم سجل بياناتك الآن

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

من هــنــا.. نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج الإلكترونية، من خلال هذه الصفحة الظاهرة أمامكم.