مشيرة خطاب: مؤتمر المصريين بالخارج يبرز جهود الدولة ويلبي طموحات الجاليات المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:26 مساءً -

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن انعقاد النسخة الخامسة للمؤتمر يبرز جهود الدولة المصرية ،كما أن الحوار بين المصريين بالخارج والمسؤولين خلال المؤتمر سيساعد المسؤولين على تقييم سياساتهم وتطويرها، بما يلبي توقعات وطموحات المواطنين بالخارج وحل المشكلات التي يواجهونها ما تقوم به الدولة منذ خمس سنوات وبشكل مستدام ومتكامل لخدمة أبنائها فى الخارج..

ووجهت خطاب التحية لمتخذي قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية وهو ما يسهل الأمر على المواطن بالخارج لاسيما وأن الخارجية ممثلة في جميع دول العالم".

وأضافت مشيرة خطاب - في تصريحات على هامش أعمال مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد حاليا بالقاهرة تحت شعار "من أم الدنيا..لكل الدنيا"- أن كل مصري في الخارج يتوجه إلى سفارة البلاد لإجراء أية معاملة أو إجراءات أو الحصول على الخدمات،مشيدة بالمشاركين فى المؤتمر الذى يجمع المصريين بالخارج وكافة المسؤولين المعنيين بالمواطنين المقيمين بالخارج والذين عرضوا خلال جلسات المؤتمر فى يومه الأول الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين بالخارج".

يأتي مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة،والذى يواصل أعماله لليوم الثاني،عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (سابقا) إلى وزارة الخارجية; بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة،والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم