نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع يشهد تطويرا وتحديثا لخطوط الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاحات مستمرة برؤي علمية متطورة، تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومن أبرز هذه الخطوات، كانت في اكتمال أعمال التطوير والتحديث لخطوط إنتاج الأثاث الخشبي داخل مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، الذي يقع فى النطاق العمرانى لمدينة ابو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية.

شهد فعاليات الإفتتاح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات الهيئة، وبحضور السيد EDE BALINT المدير التنفيذي لشركة أنتارس الرومانية العالمية، ووفد من المجموعة.

في هذا الصدد أشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" إلي نجاح عمليات التطوير لمصنع الأثاث الخشبي داخل مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وفقا لأحدث نظم تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتوافق مع نظام الإدارة المرنة طبقا للمواصفة القياسية ISO 1840.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب وأفكار مبدعة من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية.

وأشار أن هذه الخطوة تأتي هذا في اطار تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع لخطة طموحة لتطوير جميع الورش الإنتاجية داخل مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، مؤكدا علي الإهتمام بتنمية مهارات العاملين بمصنع أتيكو، وتطوير آليات العمل ونظم التصنيع، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية، مما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأوضح أننا نتطلع بهذا التطوير تعزيز الشراكات والفرص التسويقية وجذب الإستثمارات مع كافة كيانات القطاع الخاص والحكومي لتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح منافذ للتصدير.

وذكر أن مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع يعد احدي القلاع الصناعية في مجال إنتاج الأثاثات الخشبية ( أثاث فندقي / منزلي / مكتبي / مصايف / مدرسي) والمصنعة من اجواد الخامات الطبيعية ويضم العديد من خطوط الإنتاج خط تقطيع وتشكيل الأخشاب الطبيعية / خط تقطيع وتشكيل الألواح والمسطحات الخشبية مكون من ماكينات CNC / خط إنتاج الباركية للأرضيات / خط تكسية الألواح بالميلامين / خط إنتاج الأسطمبات الخشبية فضلًا عن تواجد نخبة من مهندسى التصميم الداخلى والديكور لعمل التصميمات العصرية التى تناسب المساحات والفراغات بالمدن والتجمعات الجديدة.

وأوضح أن المصنع لا يقتصر نشاطه على انتاجه النمطي من الأثاثات الخشبية بل تمتد خدماته

إلى الوصول للعميل ورفع المقاسات وتنفيذ أى تصميمات يقدمها العميل طبقا لرغباته.

وأشار أن مصنع أتيكو للصناعات الخشبية ساهم بدور كبير في تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي ومنها تأثيث مباني الحي الحكومي بمراحله المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجلس النواب، وجاري حاليا تأثيث مجلس الشيوخ.

كما يقدم إنتاجه إلى العديد من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات والنوادي والفنادق وكبري الشركات والمؤسسات الخاصة وإنتاج الأسطمبات الخشبية المغذية لصناعة الأتوبيسات.

وعلى هامش فعاليات اكتمال أعمال التطوير والتحديث لخطوط إنتاج الأثاث الخشبي داخل مصنع أتيكو، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية ،وشركة أنتارس الرومانية العالمية، حيث أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره لهذا التعاون المشترك مع واحدة من كبري الكيانات العالمية المتخصصة في الصناعات الخشبية، موضحا أنه تم الإتفاق علي انشاء خط انتاج مشترك لإنتاج الكراسي الهيدروليك بنسب مكون محلي تصل إلي 75% تناسب كافة احتياجات السوق المحلي من الكراسي المكتبية العصرية بأسعار تنافسية والتطلع مستقبلا للتصدير.



ومن جانبه ،أعرب السيد EDE BALINTالمدير التنفيذي لشركة أنتارس الرومانية العالمية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع كراسي الهيدروليك ،بالقدرات التصنيعية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة ،مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة العمل وتلبية الطلب المتزايد من الكراسي والأثاثات المكتبية بالسوق المحلي والتصدير للخارج.