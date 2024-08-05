وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع سفير اليابان ووفد «الجايكا» تعزيز فرص الشراكة والتعاون

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" ، لبحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات ، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الجانب الياباني ، وذلك في العديد من القطاعات ومجالات العمل ومنها مشروع اعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا ، وكذلك مشروع انشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية ، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب ، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان ، والتدريب وبناء قدرات العاملين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادى مشيرًا إلى اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

رحب الدكتور محمود عصمت بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين، خاصة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية ، مشيرا الى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها واهميتها فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة ، موضحا الاعتماد على الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة واضافة قدرات توليد جديدة فى اطار استراتيجية عمل الوزارة.

من جانبه، قدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيا له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر.