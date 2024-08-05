رئيس «حماية المستهلك»: تكليفات واضحة بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - وصل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، صباح اليوم، إلى ديوان عام محافظة البحيرة، وكان في استقباله الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع والجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الحالية ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين، خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة التي طرأت على العديد من السلع وانعكاس ذلك على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.

وفي البداية، أعرب إبراهيم السجيني، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية بتولي الدكتورة جاكلين عازر منصب محافظ البحيرة، والذي يعد تكليف صادف أهله نظرًا لجهودها كنائب لمحافظ الإسكندرية في وقت سابق والجهود التي قامت بها في ذلك الوقت مع جهاز حماية المستهلك في مجالات عدة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة والتهنئة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق.

مشيرةً في هذا السياق إلي، التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك في شن الحملات الرقابية من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الإنضباط في الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء، مؤكدة أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارت علي السلع الحيوية والأساسية التي تهُم المواطنين، وأيضًا متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.

وأشار السجيني، إلي أن محافظة البحيرة ذات أهمية خاصة لأهمية موقعها الجغرافي خاصة وأنها ذات كثافة سكانية مرتفعة وتشهد حركة تجارية كبيرة في الأسواق، مما يستوجب أن يكون هناك تواجد ميداني وتكثيف للحملات الرقابية.

ولفت إلى أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبري، ولا زالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف علي السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمحافظ البحيرة، علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، من أجل خدمة جموع المواطنين.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز يرافقه محافظ البحيرة، بجولات ميدانية علي الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة وأيضًا شن حملات رقابية مكبرة وموسعة من قبل السادة مأموري الضبط بالجهاز، بنطاق المحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع.