الإدارة العامة للمرور: ضبط 46818 مخالفة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46818) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2347) مخالفة السير بدون تراخيص، (20) دراجة نارية مخالفة، (20016) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (20) مخالفة موقف عشوائى، (2722) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (6) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.