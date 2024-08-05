ضبط مواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية بالشرقية وشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (شمال سيناء- الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العريش .. وبحوزته (23,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما ( 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- فرد محلى- وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته ( 1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,300 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.