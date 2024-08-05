وزير الداخلية يكلف القيادات الأمنية بالتواجد الميداني الفعال وتذليل أية معوقات "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 04:33 مساءً - عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كون فرانس، لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية.

فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات ترجمتها انخفاض معدلات الجريمة، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التى تشهدها الساحة العالمية.

ووجه محمود توفيق الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكداً على ثقته فى توالى الأجيال على حمل رسالة الأمن، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والاستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية لهم.

كما وجه وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لدحض أى مخطط إجرامي قبل تنفيذه، ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

وكلف وزير الداخلية، القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تذليل أية معوقات للعمل الأمني، ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشرى الأمني، والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الآداء الأمنى.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للآداء الشرطى فى كافة القطاعات الأمنية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعى للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.