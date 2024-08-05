نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهري يلتقي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي نظمته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - والذي عُقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وخلال اللقاء وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وللشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والحفاوة الراقية.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن سعادته بهذا اللقاء وعلى عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا على ضرورة التعاون البنَّاء بين مصر والمملكة العربية السعودية، موجهًا الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على مشاركة الفاعلة والجادة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع.

وفي ختام اللقاء أهدى الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مصحف الملك فهد تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

كما قدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لأخيه الكريم وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ كتاب الله عزوجل مصحف مصر الذي تشرف بالأمر بطباعته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.