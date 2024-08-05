بدء المؤتمر الصحفى لوزير الخارجية مع نظيره التركى فى قصر التحرير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:30 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى بين وزير الخارجية، بدر عبد العاطى، ونظيره التركى هاكان فيدان فى قصر التحرير عقب جلسة مباحثات بين الوزيرين شهدت تباحث العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات الوضع الإقليمى فى ضوء تداعيات الحرب فى غزة على المنطقة.

وتبادل الوزيران الحديث حول المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي.

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان ،بدأت الأحد التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بوزير خارجية تركيا وتناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.

كما استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أمس الأحد، وزير الخارجية التركي وصالح موتلو شن سفير تركيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية التي تصل الي المحافظة، وادخالها الي قطاع غزة، لافتًا إلي أن المحافظة تقوم باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.