وزير الخارجية: مصر وتركيا مستعدان لتنسيق الجهود لصيانة أمن واستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:30 مساءً - أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن هناك ضرورة البناء على المسار الإيجابي في العلاقات مع تركيا، مؤكد أن اللقاءات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ومصر وتركيا على الاستعداد لتنسيق الجهود لصيانة الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان فى قصر التحرير: «توافقنا على تكثيف العمل معا خلال الفترة المقبلة للوصول بالتبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار».

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان، بدأت الأحد التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بوزير خارجية تركيا وتناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.