وزيرا التعليم والثقافة يبحثان سبل تعزيز آليات التعاون لتعزيز الوعي والثقافة لدى الطلاب

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين الوزارتين لتعزيز الوعى والثقافة لدى الطلاب، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية.

وفى مستهل اللقاء، رحب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقيادات الوزارة، مثمنًا حرص الوزارتين على التعاون الوثيق فى بناء ثقافة الطلاب، ونشر الوعي الثقافى في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف استعراض الخطط المستقبلية، لتعزيز الوعى الثقافى والفكرى لدى الطلاب على كافة المستويات العلمية والفكرية والثقافية.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أهمية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة والتى تمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية بناء الانسان المصرى ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال تفعيل الأنشطة واكتشاف المواهب بين الطلاب فى المدارس فى مختلف المجالات.

كما أكد وزير التربية والتعليم على أن وزارتي الثقافة والتعليم تمثلان جناحي ترسيخ الهوية المصرية لدى الطلاب وبناء ثقافة الأجيال القادمة.

وأضاف وزير التعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة فى المرحلة المقبلة على تمكين الطلاب من تنمية قدراتهم، والارتقاء بسلوكياتهم لزيادة الوعى واكسابهم مهارات التفاعل مع البيئة والمساهمة فى بناء شخصياتهم ثقافيا واجتماعيا وفنيا.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: “تؤمن وزارة الثقافة بأن الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية لمصر، ولهذا نعمل جاهدين على بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكاملنا فالتعليم والثقافة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هذا الجيل”.

وأكد وزير الثقافة أن استراتيجية وزارة الثقافة تعمل على تعزيز آليات التعاون بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهم المثلث الذهبي المؤثر في هوية الطلاب.

وأضاف وزير الثقافة أن تضافر الجهود بين هذه الوزارات، يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب عبر تنظيم مسابقات ثقافية وفنية متنوعة في المدارس، وتوفير الفرص للمشاركة في الأنشطة الثقافية، وتوسيق قاعدة اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية، بالإضافة إلى دعم الإبداع والابتكار من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع، وتقديم الدعم للمبدعين من الطلاب، لتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.

وشهد اللقاء مناقشة سبل نشر الوعي الثقافي وتنظيم محاضرات وندوات ثقافية متنوعة، وتزويد المكتبات المدرسية بالكتب التي تعكس الهوية الوطنية وثراء المعلومات، فضلا عن عن بحث آليات تنظيم الفعاليات والأنشطة بين الوزارتين، وكذا مناقشة البروتوكول الموقع بين الوزارتين لتعزيز تثقيف الطلاب ووضع آلية لاكتشاف الموهوبين واختيارهم، من خلال مراكز تنمية القدرات للوصول إلى المحافظات البعيدة والمناطق النائية، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبة داخل المدارس لتوعية الطلاب.

وفضلا عن ذلك، تناول اللقاء سبل إمداد المدارس بالمزيد من الكتب في مختلف المجالات، وإقامة الندوات وورش الحكى وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، فضلًا عن تبادل الزيارات والرحلات المدرسية لدار الوثائق وخاصة لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية للتعريف بعمق التاريخ المصرى لتنمية روح الانتماء لديهم.

وقد حضر اللقاء من جانب وزارة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،والدكتورأحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافى، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومحمد ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات الاستثمارية والتنموية، والأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج.